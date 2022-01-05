ERZURUM (İHA) - Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılında, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında 50 bin 376 kişiye ulaşılıp, 5 bin 85 adet afiş/broşür dağıtıldı. Bin 877 kişiye ise eğitim, seminer faaliyeti gerçekleştirildi. - ERZURUM

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