Erzurum'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinliği düzenlendi

25.10.2019 17:12

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin için, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) anma etkinliği düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program "Fuat Sezgin" anlatımı ile başladı.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Coşkun, burada yaptığı sunumda Fuat Sezgin'in İslam bilimi için çok önemli biri olduğunu söyledi.

Coşkun, Sezgin'in Türk medeniyetinin tekrar kurulabileceğini gösterdiğini belirterek, "Fuat Sezgin içinde bulunduğu doğu bilimciler, Avrupa merkeziyetçiliğinin yanlışlığını ortaya koyarak, bilimsel ve felsefi düşünce açısında zengin olduğumuzu ortaya koymuşlardır. Burada yola çıkarak kendi medeniyetimizi tekrar kurabileceğimizi göstererek bu psikolojiyi sağlamıştır." dedi.

Fuat Sezgin'in hayatından herkesin etkilenebileceği iddiasını savunan Coşkun, Sezgin'in ömrünü ilime ve bilime adamış birisi olduğunu kaydetti.

Coşkun, şöyle konuştu:

"Onun hayatını okuduğumuz zaman herkesin etkilenebileceği ve mümtaz bir yaşam sürdürdüğünü görüyoruz. Kendi ifadesinde 'Ben ömrümü bu toprakların insanlarının iliklerine kadar zerk etmiş aşağılık kompleksini yenmeye adadım' demiştir ve gerçekten yüzyıllarca kendimize baktığımız zaman Türk ve Müslüman milletlerden bir şey olmayacağı öğretilmiştir. Bu oryantalist söylemler iliklerimize kadar işlemiştir. Böyle yazan kitaplar size zerk ettiği zaman ve bir şey olamayacağını düşündüğünüz zaman hiç bir şey olamazsınız."

Anadolu'da önemli bir uygarlığın yaşandığına dikkati çeken Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler bu toprakların insanları Türk, Kürt, Arap herkesim ile bir dönem batıya hocalık etmiş bir uygarlığa sahibiz. Bunu bir kez yaptık biz kez daha yapabiliriz. Fuat Sezgin bunu bize göstermiştir."

Kaynak: AA