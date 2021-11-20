Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Haberler
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Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

AA / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel
Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmet Işık yönetimindeki 06 RMU 18 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Onur Karbora, 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı.

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AA / Cemal Çavdar - Son Dakika Haberleri

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