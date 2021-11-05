Erzurum'da gönüllü gençler, kırsaldaki öğrencilere teknoloji projelerini tanıttı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gönüllüleri, geliştirdikleri roket, uzaktan kumandalı araba, dronelerle kırsalda yaşayan öğrencilere gösteri yaptı.

Dumlu Mahallesi'ndeki Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, geliştirdikleri teknolojik aletleri tanıttı.

Geliştirdikleri roketi fırlatıp uzaktan kumandalı arabalarla yarışlar düzenleyen gönüllüler, drone uçurup çeşitli deneyler yaparak kırsalda yaşayan öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Yakutiye Belediye Başkan Vekili İhsan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği öneme binaen genç kardeşlerimizin teknoloji alanındaki projelerine desteklerimiz devam edecek." dedi.

Gösteriyi ilgiyle izleyen öğrencilerinden Muhammet Polat da tüm teknolojik aletleri çok beğendiğini, etkinlikte en çok roket fırlatılmasından etkilendiğini söyledi.

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