Erzurum'da eğitime kar engeli

09.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:36

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA