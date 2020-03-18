Erzurum'da 2 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı Erzurum'da 2 kişi korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüs şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındı.

Erzurum'da 2 kişi korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti

ERZURUM - Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüs şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındı. Karantina altına alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti.

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen iki kişi ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Karantina alınan 2 kişi hastanenin arka kapısından alındı. Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınanlardan bir kişinin hastane kapısında fenalaştığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan hastane arka kapısından alınan kişilerin sedye ve önlem olmadan götürülmesi ise tepki çekti.

Kaynak: İHA