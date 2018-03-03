Erzincan Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile ilgili Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Erzincan Şeker Fabrikası'nın özelleştirme süreci istişare toplantısı Hilton Garden Inn Otel'de AK Parti Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, Erzincan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Özel, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sendika başkanları iş adamları katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Arslantaş, kentte önceki yıllarda özelleştirmeden dolayı yaşanan kötü tecrübeler dolayısıyla bir tedirginliğin olduğunu ancak Erzincan Şeker Fabrikası için yeni bir sayfanın başlayacağını söyledi.

Arslantaş, "Çiftçimiz 2021 yılına kadar gübre ve tohum aynı devam ediyor. Sözleşmede buda yer alıyor kotada düşüş yok. Çalışanlar fabrikanın yeni sahipleri ile oturup konuşacak, isterlerse orada kalacak isterlerse başka yerlere yerleştirilecek. Özlük haklarında hiçbir kayıp olmayacak. Çalışanların tüm haklarının korunduğu güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, "Şeker fabrikaları özelleştirmesi konusu sık sık gündeme getiriliyordu. En son 2012 yılında gündeme gelmişti. O dönem özelleştirme ertelenmişti. Şimdi ise yapılan toplantıda 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsam içine alınması kararı verildi." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram ise şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin kendi iktidarları öncesinde başladığını, şimdi ise 14 fabrikanın ihaleye çıkarıldığını söyledi.