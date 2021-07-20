"Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni" - Çiğdem Kırca
Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'nın konuşması ERZİNCAN - "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni",Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katılımıyla gerçekleştirildi.
Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'nın konuşması ERZİNCAN - "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni",Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya