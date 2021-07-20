"Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni" - Çiğdem Kırca
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"Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni" - Çiğdem Kırca

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'nın konuşması ERZİNCAN - "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni",Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'nın konuşması ERZİNCAN - "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni",Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katılımıyla gerçekleştirildi.

'Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni' - Çiğdem Kırca
'Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni' - Çiğdem Kırca
'Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni' - Çiğdem Kırca
'Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni' - Çiğdem Kırca

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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"Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni" - Çiğdem Kırca - Haberler
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