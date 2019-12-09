Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı
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Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı

Erzincan-Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre; kazada 20 kişi yaralandı.

09.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:06
Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı

'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı
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