Erzincan'da tomruk yüklü tır alev alev yandı

Erzincan'da dorsesinde tomruk yüklü tır alev alev yandı.

Erzincan'da dorsesinde tomruk yüklü tır alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Gürcistan uyruklu Imeda Khozrevanıdze yönetimindeki PP 952 AA plakalı tomruk yüklü tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesini sardı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine Erzincan'dan 2 iftaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı