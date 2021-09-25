Erzincan'da sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansı hizmete girdi

Erzincan Belediyesi, yaralı, yardıma muhtaç ve acil müdahale gerektiren sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete alınan hayvan ambulansı ile hasta veya yaralı sokak hayvanlarına acil müdahale ilk olarak olay yerinde yapılarak birçok sokak hayvanının hayata tutunması sağlanacak.

Belediyede görevli veteriner hekim Eyüp Alıcı, 153 hattına gelecek ihbarlarla ambulanstaki iki işçi ve bir teknisyenle vakalara yerinde müdahale edileceğini belirterek, "Daha sonra barınağımıza getirip burada veteriner hekim Arife Kaya, arkadaşımızla birlikte gerekli teşhis ve tedavisini yapıp kontrol altına alıyoruz. Tedavisi bittikten sonra kısırlaştırma operasyonunu yapıp tekrar alındığı adrese hayvanlarımızı bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.