Erzincan'da Cumartesi günü AK Parti buluşması gerçekleşecek

15.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:56

Erzincan'da 16 Kasım Cumartesi günü AK Parti'de geçmişten günümüze görev alanlar, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında buluşacak.



Konuyla ilgili ortak bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Avukat Ferhat Bulut, şu ifadelere yer verdiler:



"16 Kasım Cumartesi günü AK Parti Erzincan İl Başkanlığımız tarafından geçmişten günümüze kadar AK kadrolarda görev alan bütün dava arkadaşlarımızla buluşacağız. Bölge Koordinatörü Abdullah Erdem Cantemur, Erzincan Milletvekillerimiz Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'da İl Danışma Meclisi toplantımızda bizlerle olacaklar. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantımız da dava arkadaşlarımızla partimizin gücüne güç katacağız. Toplantımızda partimizin tüm yönetici ve üyeleri arasında istişare ortamı oluşturacağız. Biz AK kadrolarımızda bugüne kadar görev yapan bizimle beraber bu yolda yürüyen tüm başkanlarımızı, milletvekillerimizi, üyelerimizi İl Danışma Meclisi toplantımızda görmekten mutluluk duyacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA