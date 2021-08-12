Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı
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Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ile Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ile Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısının katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilimiz genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgi aldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı
Erzincan'da Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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