Erzincan Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi şehrin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerimiz sıcak asfalt, temizlik ve peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Üst yapı çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Demirkent Yerleşkesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Menderes Mahallesi 64. sokakta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladılar.

Mahallelerde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Erzincan Belediyesinin, vatandaşların daha temiz bir şehirde yaşamasını sağlamak, temizliği yaygınlaştırmak ve yaşam tarzı haline getirmek için başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, atık toplama işlerine ilave olarak, şehrin dört yanında çok sayıda ekiple temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Ekipler son olarak Bahçesaray Caddesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda, ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ergenekon Mahallesi genelinde ağaçlar budandı.

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