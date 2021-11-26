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Eruh'ta belirli noktalarına konulan bariyerler kaldırıldı

AA / Nurettin Kilis - Haberler | Güncel
Eruh'ta belirli noktalarına konulan bariyerler kaldırıldı

Eruh ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği çevresi ve ilçenin belirli noktalarındaki güvenlik bariyerleri kaldırıldı.

Eruh ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği çevresi ve ilçenin belirli noktalarındaki güvenlik bariyerleri kaldırıldı.

Eruh İlçe Emniyet Amirliği çevresi ve belirli noktalarına konulan beton ve demir bariyerlerin kaldırılması için İlçe Trafik Komisyonu tarafından karar alındı.

Kararın ardından bariyerlerin kaldırılacağı noktalarda Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ile Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, incelemelerde bulundu.

Çiftçi, Kaymakam Özdemir ile İlçe Trafik Komisyonu toplantısında aldıkları kararla bariyerlerin kaldırıldığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından ilçede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini kaydeden Çiftçi, "İlçemizin gelişimine ve mevcut koşullar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın ulaşım alanında aksaklık yaşamaması için bariyerler kaldırıldı. Katkılarından dolayı Kaymakamımız Özdemir'e ve Emniyet Amirliğimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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AA / Nurettin Kilis - Son Dakika Haberleri

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