- Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı
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- Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı

- Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı Korona virüs nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.

24.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:02

- Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı

MOSKOVA - Korona virüs nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.

Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanması planlanan Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. Yılı ertelenmişti. Zafer Günü kutlamaları, bugün sabahın erken saatlerinde başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da katıldığı kutlamalar kapsamında askeri tören Kızıl Meydan'da gerçekleştirildi Yapılan tören, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygunun Aurus üstü açık aracı içinde hareketi ile başladı. Geçit törenine 14 binden fazla askeri personel, 234 adet tarihi ve modern askeri teçhizat ve 75 uçak katıldı. Kızıl Meydan'daki törende Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan askerler yer aldı. Geçit töreninde savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzüne Rusya Bayrağını çizen uçaklar dakikalarca alkışlandı.

Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kutlamalar için seçilen 24 Haziran tarihi, Rusya için önemli bir tarih. İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının ardından Kızıl Meydan'da yapılmış ilk askeri geçit de 24 Haziran 1945'te gerçekleştirilmişti.

- Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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