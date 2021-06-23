Ersu Şaşma kimdir? 2020 Olimpiyatları Sırıkla Atlama Ersu Şaşma kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Ersu Şaşma kimdir? 2020 Olimpiyatları Sırıkla Atlama Ersu Şaşma kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ersu Şaşma kimdir? 2020 Olimpiyatları Sırıkla Atlama Ersu Şaşma kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Sırıkla atlamada Ruhan Işım'ın 23 yıllık rekorunu ele geçiren milli gururlarımızdan Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türkiye Açık Saha Rekorları'nda gençler, U23 ve büyükler rekorunu, Türkiye Salon Rekorları'nda ise gençler, U23 ve büyükler rekorunu elinde bulunduran Ersu Şaşma ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizdin devamından ulaşabilirsiniz.

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

30 Eylül 1999'da Mersin'de dünyaya gelen Ersu Şaşma, Türk sporunu atletizm branşında, sırıkla atlama kategorisinde temsil etmektedir. Milli atletimiz, 2021 yılının ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda sırıkla atlamada Ruhan Işım'ın 23 yıllık rekorunu ele geçirdi. Ersu, 5.71 atlayarak Işım'ın 1998'de ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaptığı 5.70'lik rekoru kırmayı başardı. Ersu Şaşma, Türkiye Açık Saha Rekorları'nda gençler, U23 ve büyükler rekorunu, Türkiye Salon Rekorları'nda ise gençler, U23 ve büyükler rekorunu elinde bulunduruyor. Milli sporcumuz kariyerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam ediyor.

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Ersu Şaşma kimdir? 2020 Olimpiyatları Sırıkla Atlama Ersu Şaşma kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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