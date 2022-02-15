ERO - VVS şarkı sözleri! Yedinci ERO - VVS dinle! VVS sözleri! - Haberler
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ERO - VVS şarkı sözleri! Yedinci ERO - VVS dinle! VVS sözleri!

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ERO - VVS şarkı sözleri! Yedinci ERO - VVS dinle! VVS sözleri!

VVS sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan ERO'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan VVS şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. ERO - VVS mp3 indir Peki, ERO - VVS şarkı sözleri! ERO - VVS dinle! ERO VVS sözleri! VVS şarkı sözü! İşte detaylar...

ERO VVS şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, VVS şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler ERO VVS mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, ERO VVS şarkısı sözleri...

ERO - VVS SÖZLERİ!

Bana gel baby, dance baby

Kıvırt bedeni sanki bi' yılan gibi

Gözleri Paris, olamaz benzeri

Hiç bi' kadın kıramaz benim kalbimi

Bu gece buzlu sek Hennessy

Kaygan bedenin boynumda nefesin

Sadece sen, para benim metresim

Dünya *** değil, biliyo'm sen benimsin

Seninle daha güzel geceler (Geceler)

Bekliyo' para, benim acelem (Acelem)

Bilmiyorum, geliyorum nereden

Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden

Seninle daha güzel geceler (Geceler)

Bekliyo' para, benim acelem (Acelem)

Bilmiyorum, geliyorum nereden

Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden

Seninle daha güzel geceler (geceler)

Bekliyo' para, benim acelem (acelem)

Bilmiyorum, geliyorum nereden

Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden

Yeniden başlarım yeniden

Yanımda ol oyna belly dance

YEDİNCİ EV - YOK SAYDIN DİNLE!

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