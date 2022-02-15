ERO - VVS şarkı sözleri! Yedinci ERO - VVS dinle! VVS sözleri!
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VVS sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan ERO'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan VVS şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. ERO - VVS mp3 indir Peki, ERO - VVS şarkı sözleri! ERO - VVS dinle! ERO VVS sözleri! VVS şarkı sözü! İşte detaylar...
ERO VVS şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, VVS şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler ERO VVS mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, ERO VVS şarkısı sözleri...
ERO - VVS SÖZLERİ!
Bana gel baby, dance baby
Kıvırt bedeni sanki bi' yılan gibi
Gözleri Paris, olamaz benzeri
Hiç bi' kadın kıramaz benim kalbimi
Bu gece buzlu sek Hennessy
Kaygan bedenin boynumda nefesin
Sadece sen, para benim metresim
Dünya *** değil, biliyo'm sen benimsin
Seninle daha güzel geceler (Geceler)
Bekliyo' para, benim acelem (Acelem)
Bilmiyorum, geliyorum nereden
Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden
Seninle daha güzel geceler (Geceler)
Bekliyo' para, benim acelem (Acelem)
Bilmiyorum, geliyorum nereden
Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden
Seninle daha güzel geceler (geceler)
Bekliyo' para, benim acelem (acelem)
Bilmiyorum, geliyorum nereden
Yıkılsam bile ben, başlarım yeniden
Yeniden başlarım yeniden
Yanımda ol oyna belly dance
YEDİNCİ EV - YOK SAYDIN DİNLE!