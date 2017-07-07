Ermenistan'ın, Azerbeycan'a Yaptığı Saldırıda Ölen Bebek İçin Hadise İsyan Etti

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından Ermenistan'ın, Azerbeycan'a açtığı top ateşinde hayatını kaybeden bebeğin fotoğrafını paylaştı. Hadise, fotoğrafın altına "İçim acıyor... 2 yaşında bir bebek... Acılı anneler..." diyerek üzüntüsünü belirtti.

"TERÖR SALDIRISI HANGİ DİN HANGİ DİL OLURSA OLSUN KINAYACAĞIM"

Hadise, yaşanan hain terör olayını kınadı. 2 yaşında bir bebeğin böyle hain bir şekilde ölmesine isyan edip fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına "İçim acıyor... 2 yaşındaki bir bebek.. Acılı anneler... Bu insanlığa sığmayan vahşi bir saldırı! Terör saldırılarını hangi dilden, dinden ırktan olursa olsun kınıyorum! Ve kınamaya devam edeceğim! Buna bi son verin! Azerbaycan'a sabır diliyorum..." notunu düştü.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

