Ermenistan'da Gündem 'Anma Törenleri' Değil Sarkisyan'ın İstifası Oldu

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da her sene 24 Nisan'da düzenlenen anma törenlerinde 1915 olaylarında tehcir edilen ve hayatlarını kaybeden Ermeniler unutulmadı. Ancak Ermenistan halkının gündeminde anma törenlerinden ziyade Başbakan Serj Sarkisyan'ın görevi bırakması vardı.