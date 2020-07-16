Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir asker daha şehit oldu. Son gelen şehit haberiyle 12 Temmuz'dan bu yana Ermenistan'ın düzenlediği saldırılarda şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda gerilim yeniden tırmanırken çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli er şehit oldu. Bu acı haberle Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

20 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

İLK SALDIRI 12 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov istifa etti. Cumhurbaşkanıİlham Aliyev dün yaptığı açıklamada, Memmedyarov'u sert bir dille eleştirmişti.

Kaynak: AA