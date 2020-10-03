Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi
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Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi

03.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:02

Azerbaycan'la çatışma halindeki Ermenistan'da komutanların kaçmasınlar diye bazı askerleri mevzilere kilitlediği ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü. Bölgedeki sıcak çatışma devam ederken Azerbaycan'ın kontrolüne geçen bazı noktalardan gelen Ermenistan askerlerine ait görüntüler ise pes dedirtti.

AZERBAYCAN ORDUSU VURA VURA İLERLİYOR

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti. Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan ordusunun, Ağdere ilindeki diğer mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu. Gün içerisinde Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve çok sayıda tankı vurularak imha edildi.

Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi

ASKERLERİ MEVZİYE KİLİTLEDİLER

Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişi devam ederken Uluslararası kamuoyunda Türkleri barbarlıkla suçlayan Ermeni komutanlar, askerler mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarını zincirledikleri ortaya çıktı.

Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi

BİR GRUP ERMENİ ASKER ESİR ALINDI

Öte yandan Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi
Haber Yorumları (21)
MARAS BİZE MEZAR OLMADAN DUSMANA GULLİZAR OLMAZ:: gardaslar bizide cagirin toya, suriyede halay cektik, libyada gobek attik, yunanla tango yaptik , sizin ordada horon teperiz.
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SONER: Senin kanında Ermeniler var heralde?
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46: dugun senleniyor masallah
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