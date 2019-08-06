Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı

Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı

Başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan ve Berat Yenilmez'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi 51. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin yapımcısı Erkenci Kuş'un neden final yaptığını açıklayarak, "Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır." dedi.

06.08.2019 23:56
Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı

Star TV'de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisi 51. son bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"TATİL ONLARINDA HAKKIDIR"

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir. Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Faruk Turgut
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YORUMLAR (2)

  • MEHMET SUAT - BURSA:
    BEŞ PARA ETMEZ DİZİNİZİDE ALIN GİDİN!!!!! FAKİR KIZLAR SİZLERİN UYDURUK SENARYOLARINIZ YÜZÜNDEN YOLDAN ÇIKIYORLAR. ORTALIK MALI OLDULAR. DİZİNİZDEKİ HER ŞEY YALAN! TÜRK DİZİLERİ ZATEN 5 PARA ETMEZ!!!! HİÇ LOST, FRİNGE, TWİN PEAKS İZLEDİNİZ Mİ?????
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  • ACEMI ÇAPKIN:
    OLEYYY. . . RUSYAYA VİZESİZ SEYEHAT BAŞLIYOR. LAYNNN. . . SAVUNUN RUS KIZLARI SİZLERE KOŞUYORUZ.
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