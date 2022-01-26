Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya geri mi dönüyor? Kırmızı Oda Sadi diziye geri mi geliyor? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya geri mi dönüyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Delikanlı Sadi karakteriyle reytinglerde farkını ortaya koyan Erkan Petekkaya'nın ayrılığı sonrası Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı dizi hakkında detaylar araştırılmakta. Kırmızı Oda Sadi diziye geri mi geliyor? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kırmızı Oda'nın 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sadi karakterinin yeni sahnelerini görmekteyiz. Daha önce ortaya atılan iddiaların doğru olduğu da bu şekilde onaylandı.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikayeleri canlandırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikayesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.

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