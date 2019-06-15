Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, cesur pozlarıyla yürek hoplattı

Çukur'un yıldız oyuncusu ve sevilen karakteri Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, fotoğrafçı Eylül Ezik'in objektifinin karşısına geçti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu.

İLK KEZ BU KADAR CESURDU

Çok özel pozlar verdi. İlk kez bu kadar cesurdu. Cansu Tosun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı.