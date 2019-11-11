Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak" sözlerinin ardından iki AK Partili isim istifa etti

11.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

Amasya İl Başkanı olarak görevinin dördüncü yılını dolduran Ünek, yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlaması sebebiyle göreve talip olanların önünü açmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.