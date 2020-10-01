Erkan Akçay ve Levent Bülbül MHP grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Grup Başkanvekilliği görevlerine devam edecek.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Grup Başkanvekilliği görevlerine devam edecek.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27. Dönem 4. Yasama Yılı için MHP TBMM Grup Yönetimi ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, grup başkanvekilliği görevlerine devam ederken, Grup Yönetimi ile Denetim ve Disiplin Kurulunun mevcut üyeleri de aynı şekilde görevlerini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden