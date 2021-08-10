Ergani Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergani Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti

Ergani Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, esnafının sorun ve beklentilerini dinledi.

Öztürk, her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

Esnaf da, Kaymakam Öztürk'e ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Bülent Turan Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ergani Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:29:03. #1.14#

title