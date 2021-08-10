Ergani Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, esnafının sorun ve beklentilerini dinledi.

Öztürk, her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

Esnaf da, Kaymakam Öztürk'e ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar