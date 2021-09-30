Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, kırsal Sallar, Yapraklı, Kortaş ve Armutova mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karaaslan, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşın her zaman yanında olduklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Yardıma muhtaç aileleri de ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları inceleyerek ve vatandaşın ortak sorunlarını tespit ederek çözmeye çalışıyoruz. Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz."

Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Esra Erol
Spor Fatih Terim Balotelli
Tüm Haberler Emine Erdoğan Namaz Vakitleri Ali İhsan Su Güzel Sözler Yıldız Tilbe Mario Balotelli Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:36:27. #1.11#