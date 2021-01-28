Ergani Belediyesinden yapılandırma uyarısı
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Ergani Belediyesinden yapılandırma uyarısı

28.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:36
Ergani Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Ergani Belediyesi, 31 Ocak'ta sona erecek vergi, borç ve ceza yapılandırması için vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ergani Belediyesi, 31 Ocak'ta sona erecek vergi, borç ve ceza yapılandırması için vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulundu.

Yapılandırmada son haftaya girildiği belirten Öztürk, "Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 31 Ocak pazar gününe kadar gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, 31 Ocak'a kadar başvuru yapmaları halinde yapılandırma kapsamında peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sunulacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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