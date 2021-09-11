Ergani Belediyesi kaldırım çalışmalarına başladı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Belediyesi ilçe merkezinde kaldırım çalışmalarına başladı.
Ergani Belediyesi ilçe merkezinde kaldırım çalışmalarına başladı.
Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar gören kaldırım yapım ve onarım çalışmalarına başlandı.
Ekiplerce, doğal gaz, elektrik, telefon alt yapı çalışmaları ve hava koşulları sebebiyle zarar gören kaldırım taşı onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri