Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

18.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:21
Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Erenler Belediyesi havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına, hayırsever vatandaşlar ile çeşitli kurumların bağışladığı mamalarla yiyecek temin ederek yalnız bırakmıyor.

Erenler Belediyesi havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına, hayırsever vatandaşlar ile çeşitli kurumların bağışladığı mamalarla yiyecek temin ederek yalnız bırakmıyor.

Erenler Belediyesi havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri, hayırsever vatandaşlar ile çeşitli kurumların bağışladığı mama ve yiyecekleri kırsal alanlara bırakarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Gerçekleşen besleme çalışması hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı toplumsal olarak duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Sokak hayvanları için kış aylarında aç ve sus kalmaması için çalışmalar yaptığını belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalar yapıyoruz. Havaların iklim şartları doğrultusunda soğuması ile birlikte sokaklarda kalan hayvanlar için zorlu şartlar olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkün. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek. Veteriner İşleri Koordinatörlüğündeki ekiplerimiz, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşlarımızın bağışladığı ve belediye olarak tedarik ettiğimiz mama ve yiyecekleri ilçemizin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor" dedi. - SAKARYA

Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Erenler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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