Ereğli'de yaz spor okulunu bitiren 250 kursiyere sertifika verildi
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Ereğli'de yaz spor okulunu bitiren 250 kursiyere sertifika verildi

Ereğli'de yaz spor okulunu bitiren 250 kursiyere sertifika verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediyespor tarafından düzenlenen yaz spor okulunu tamamlayan 250 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli Belediyespor tarafından düzenlenen yaz spor okulunu tamamlayan 250 kursiyere sertifikaları verildi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kulübün 8 farklı branşta sporcu yetiştirdiğini belirterek, "Çocuklarımızı sadece eğitim değil, sosyal olarak da yetiştirmemiz gerekiyor. İlk etapta düzenlenen bu kursa 250 çocuğumuz katıldı. Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız." dedi.

Posbıyık ve kulüp yöneticileri, daha sonra kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Ereğli'de yaz spor okulunu bitiren 250 kursiyere sertifika verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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