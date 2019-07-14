Erdoğan'ın, yeni parti çalışmalarında ismi geçen Şimşek'le görüştüğü öne sürüldü

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı söylenen yeni partiyle ilgili ismi geçen eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edildi.

23 Haziran seçiminin ardından Ankara'nın konuştuğu en önemli konulardan biri yeni parti iddiaları. Ali Babacan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmesi yeni parti iddialarını güçlendirdi. Babacan, istifasına dair yaptığı basın açıklamasında "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMŞEK YENİ PARTİDE YER ALACAK MI?

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de kurulacağı iddia edilen yeni partide yer alacağı iddia edildi. Konuya dair bir soruya Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz"diye yanıt vermişti.

Mehmet Şimşek

ERDOĞAN-ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ

İstifasından önce Babacan'la görüşen Erdoğan'ın, siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere'de danışmanlık görevi üstlenen ve sık sık Londra'da kalan Mehmet Şimşek'le de görüştüğü öne sürüldü. İkilinin yeni parti iddialarına ve ekonomiye dair konuştuğu düşünülüyor.