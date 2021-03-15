Erdoğan: "Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."
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Erdoğan: "Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."

15.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:40
Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Erdoğan: "Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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