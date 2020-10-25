Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak."

Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak.