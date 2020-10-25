Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak."
25.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:59
Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak.
Erdoğan: "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü