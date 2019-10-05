Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı

05.10.2019 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampının açılışında partililere hitap etti. Konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisine Refah Partisi olarak teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın hatasını fark eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oturduğu yerde "AK Parti AK Parti" diyerek Erdoğan'ı uyardı. Bir süre sonra hatasını fark eden Erdoğan, gülümseyerek durumu düzeltti.

ERDOĞAN, 'REFAH PARTİSİ' DEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi ile olan çalışmalarının devam edeceği vurgusunu yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında ve tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

AKAR'DAN UYARI GELDİ

Erdoğan'ın Refah Partisi demesinin ardından salondaki partililer kısa bir şaşkınlığın ardından alkışlamaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Erdoğan'a dönerek "AK Parti, AK Parti, AK Parti" şeklinde uyardı. Erdoğan gülümseyerek "Doğru, AK Parti" diyerek düzeltti.