Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı... Erdoğan, önceki gün videokonferansla katıldığı AK Parti İl Başkanları toplantısında Kayserili genel başkan yardımcısı Özhaseki'nin "Pandemi bittikten sonra sizlerle bir çay içmek istiyoruz" sözlerine "Çayla geçiştirme, mantı mantı" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den iki ve Saadet Partisi'nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

"SİZLERLE BİR ÇAY İÇMEK İSTİYORUZ"

Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" dedi.

"MANTI MANTI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye karşılık vererek espri yaptı.