- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.
- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı
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