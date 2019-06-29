- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"

- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"

- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.

- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.

Kaynak: İHA
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