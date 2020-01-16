Erdoğan: Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalmasını sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil" dedi. Ayrıca Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmeye başlandığını söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye başladığını söyledi.
Erdoğan, Beştepe'de "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin, "Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle