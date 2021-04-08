Erdoğan'ın konuşmasından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmasında yer alan "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Arazi...Arazi...Arazi…!" ifadesini tweet olarak paylaştı. Zengin bazı internet sitelerinde bu paylaşımın çarpıtılması sonrası "Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, 'arazi' sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur?" dedi. Bununla da yetinmeyen AK Partili isim "Kendilerince çarpık manşetler çıkarmaya çalışan fitneciler! Nafile Nafile Nafile" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında "CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin, yalanlarını, çarpıtmalarını, iftiralarını, hezeyanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, özellikle de muhalifiyle her vatandaşımıza biteviye anlatmanızı istirham ediyorum. Arazi, arazi, arazi. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de Twitter hesabından bu anların videosunu paylaşarak, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Arazi...Arazi...Arazi...!" ifadelerini yazdı. Bunun üzerine internette Zengin'in ima yaptığına dair bazı yorumlar ortaya çıktı.

"NAFİLE NAFİLE NAFİLE"

İddialara sinirlenen Zengin Twitter hesabından çok sert çıktı. Önce "Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, "arazi" sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur... Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin." mesajını paylaşan Özlem Zengin bir süre sonra ise şu ifadeleri yazdı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında geçen "bundan sonra "arazide. çalışmaya 19 yılı icraatlerimizi Milletimize anlatmaya devam ediyoruz... "Arazi Arazi Arazi" diyorum ifadelerinden kendilerince çarpık manşetler çıkarmaya çalışan fitneciler!"