Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda korona depremi! Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı - Haberler
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Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda korona depremi! Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Aşı karşıtlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BM Genel Kurulu'na hitap etmek için heyetiyle birlikte New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmacı olarak katıldığı kurula katılan Bolsonaro'nun heyetinde bulunan Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dünya liderlerini bir araya getiren 76. Birleşmiş Milletler ( Bm ) Genel Kurulunda ilk konuşmayı yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde korona vakası patlak verdi.

Her fırsatta aşı karşıtı olduğunu söyleyen ve bu nedenle okları üzerine çeken Bolsonaro, New York'taki BM Genel Kurulu'nun da en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

Daha sonra dünya basınına yansıyan haberler e göre bu kişinin Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga olduğu öğrenildi. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve New York'ta izolasyonlu bir şekilde kalmaya devam edeceği söylendi. Brezilya heyetinin geri kalanının testlerinin ise negatif olduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın sadece tek doz aşı olduğu ve bunu da ocak ayında yaptırdığı biliniyor. Devlet Başkanı Bolsonaro ise "Aşı tıbbi ve bireysel bir karardır, kimse aşı olmaya zorlanamaz" açıklaması yapmış ve aşı olmadığı, olmayı da düşünmediğini söylemişti.

Öte yandan hükümet yetkilileri durumu reddetse de New York'tan gelen haberler ve görüntüler Marcelo Quiroga'nın Başkan Bolsonaro ile yakın temasta olduğunu gösteriyor. Bu da yetmezmiş gibi Brezilyalı bir gazeteci sosyal medya hesabında bakanın Abd Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile aynı otelde kaldığını ve hatta Quiroga'nın testinin pozitif çıkmasından önce Boris Johnson'la el sıkıştığını açıkladı.

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Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda korona depremi! Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı
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Gözde Nur Bayar
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