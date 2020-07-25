Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
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Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti

İsrail'deki Haaretz gazetesinin Amerikalı yazarı Louis Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da Kuran-ı Kerim tilavetine ilişkin, "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı" ifadelerini kullandı.

25.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:57

Ayasofya dün kılınan Cuma namazıyla beraber 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Namaz öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuranı- Kerim tilaveti okudu. Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okuması dış basında da yankı buldu. İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı Amerikalı akademisyen Louis Fishman konuya ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu.

"BEN BİLE ÜRPERDİM"

Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği anın fotoğrafını paylaşarak, "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti

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