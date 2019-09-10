Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı

10.09.2019 23:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya gelmeye başladı.

CHP'li başkanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak toplantı öncesi Genel Merkez'de bir araya gelecek.

GENEL MERKEZDE TOPLANTI YAPACAKLAR

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacağı belirtilen belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davet etmişti. Çarşamba günü (Yarın) saat 11.00'de yapılacak toplantıda, davete ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.