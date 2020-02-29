Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti

29.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde buluşmasından sonra kameralar karşısına geçip İdlib saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN: BEN SENİ NİYE ARAYAYIM?

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "İnanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL KONUŞMA, BU NASIL KAHKAHA?"

Erdoğan'ın açıklamalarından dakikalar sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklama beni derinden yaraladı, daha cenazeler defnedilmedi, bu nasıl konuşma, bu nasıl kahkaha? Biz nasıl kabul edeceğiz bunu? Derdi benim… Ne istiyorsun benden? Şu memlekete başsağlığı dileyelim, bari şu günde kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım" şeklinde konuştu.