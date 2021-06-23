Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararları sonrası dünyaca ünlü ajanstan tepki çeken algı operasyonu

İngiliz haber ajansı Reuters'ın algı çalışması yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararlarını duyurduğu fotoğraf büyük tepki çekti. Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haberleri kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyuran Reuters, Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini ise park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.