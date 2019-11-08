Erdoğan'ın ABD ziyaretine günler kala, ABD'deki skandal yazışma gün yüzüne çıktı

08.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:51

Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Amerikalı diplomat William V. Roebuck'ın, Trump yönetimini Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı engellemek için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştirdiği ve Türkiye destekli silahlı muhalifleri (SMO) ise "savaş suçu ve etnik temizlikle" suçladığı bir yazı ortaya çıktı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesinin ulaştığı iç yazışmada, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin yardımcısı William V. Roebuck, ABD'nin daha sert bir diplomasi uygulaması, ekonomik yaptırım tehdidinde bulunması ve askeri devriyelerin artmasının, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu engelleyip engelleyemeyeceğini sorguladı.

Roebuck 3 bin 200 kelimelik iç yazışmada, "Bu zor bir karar ve yanıt muhtemelen 'Hayır'. Ancak cevabı bilmiyoruz, çünkü denemedik" ifadelerini kullandı.

New York Times, Roebuck'ın notunda, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na sert eleştiriler yönelttiğini ve insan hakları örgütlerinin Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin Kürt esirleri öldürdüğü iddialarına arka çıktığını yazdı.

"ETNİK TEMİZLİK" İFADESİ

Roebuck notunda, "Türkiye'nin maaş ödediği silahlı İslamcı grupların öncülük ettiği Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonu, etnik temizlik konusunda kasıtlı bir çabaya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Roebuck, iddia edilen insan hakları ihlâllerinin "yalnızca savaş suçu ve etnik temizlik olarak tanımlanabileceğini" yazarken, not şöyle devam ediyor:

"Bir gün diplomasi tarihi yazıldığında, insanlar burada ne olduğunu ve yetkililerin neden bunu durdurmak için daha fazlasını yapmadığını ya da en azından Türkiye'yi davranışından sorumlu tutmak için neden daha yüksek sesle konuşmadığını merak edecek, ki bu operasyonda 200 sivil hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yerlerinden oldu ya da evsiz kaldı."

KOBANİ'YLE YAKIN TEMAS

New York Times gazetesi, Roebuck'ın Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık iki yıldır ana gövdesini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte çalıştığını yazıyor.

Roebuck'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'den iadesini istediği terörist Mazlum Kobani ile iki yıl boyunca sıklıkla muhatap olduğu da haberde yer verilen bir diğer bilgi. Haberde, Roebuck'ın SDG'yi 'sağlam ve güvenilir bir ortak' olarak tanımladığı belirtiliyor.

Roebuck (Solda) ve terörist elebaşı Mazlum Kobani (Sağda)

New York Times gazetesinin haberine göre diplomat notunda, Washington'ın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurmak için daha fazla çaba göstermemesini de eleştirdi, ancak daha fazla baskı uygulansa bile Ankara'nın muhtemelen yine de operasyonu gerçekleştireceğini kaydetti.

Buna ilişkin nedenleri ise, "Sınırdaki iki karakolda Amerikan askeri varlığının az olması, Türkiye'nin onlarca yılı bulan NATO üyeliği ve Suriye sınırında ordunun yoğun bir şekilde konuşlanması" sözleriyle sıraladı. Haberde Roebuck'ın, 31 Ekim'de notu yöneticisi James Jeffrey'ye ve Suriye üzerine çalışan yaklaşık 50 Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilisine yolladığı bilgisi yer aldı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNE GÜNLER KALDI

Bu yazışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete günler kala ortaya çıkması da dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ABD ziyaretini 13 Kasım'da gerçekleştireceğini duyurmuştu.