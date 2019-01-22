Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Kaldığı Otelin Sahibi, AK Parti'den Aday Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

GÖREVDEN AYRILDI

Serkan Yazıcı, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Serkan Yazıcı

"AMACIM ABİ, KARDEŞ VE ARKADAŞ OLABİLMEK"

"Çok değerli komşularım, AK Parti Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak sizlerin huzuruna çıkıyorum" diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde Marmaris'te yaşayan insanların, bir hayvansever olarak hayvanların ve doğanın başkanı olacağıma söz veriyorum. Amacım belediye başkanı olmaktan ziyade tüm Marmarislilerin gönlündeki başkan, abi, kardeş ve arkadaş olabilmektir. Sonucun güzel olacağına emin olduğum bu yolda Marmaris'te görmek istediğiniz hizmetleri paylaşmanızı rica ediyorum. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir."

ERDOĞAN'IN YANINDAYDI

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı.