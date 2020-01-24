: Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti

24.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Baş başa, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu.

HAFTER'İ ELEŞTİRDİ

Libya'daki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut hükümete destek nedenimiz kan akışını durdurmaktır. Oradaki askerleri eğitmek için biz bir heyet gönderdik. 500 yıllık dostluğumuz bize böyle bir hakkı doğurur. Biz Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız, bunda kararlıyız" dedi.

İMZA TARTIŞMASI

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi'ne de değinen Erdoğan, Hafter'in tutumunu eleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter ile ilgili, "Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi. Daha sonra BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak. Sayın Sarrac da ateşkesi kabul etti. Hafter sadece ateşkesi kabul etti ve askeri komite için isim bildirdi. İlk hedef aslında bu toplantının gerçekleşmesiydi" dedi.

ERDOĞAN: İMZA YOK

Bunun üzerine Erdoğan, "Sayın Şansölye kabul etti ancak imza koydu mu? İmza yok" diye tepki gösterdi. Erdoğan, "55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey altına imza koymak başka bir şey. Hafter bu maddelerin altına imza koymamıştır. Hafter'in yarın ne yapacağı belli olmaz" dedi.

ERDOĞAN'I DOĞRULADI

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Merkel bir düzeltmeye giderek, "Belki bir yanlış anlama söz konusu. Hafter de 55 maddeyi kabul ettiğini söylemedi, gerçekten sadece ateşkesi kabul etti. Moskova'da olduğu gibi imzalamadı. Bu konuda haklısınız. Moskova'dan imzalamadan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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