Erdoğan ile Akşener resepsiyonda ne konuştu? Akşener'in yanındaki isim açıkladı

31.08.2019 12:18

Resepsiyonda Meral Akşener'in yanında bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Erdoğan ve Akşener'in çok konuşulan kısa sohbetine ilişkin detayları anlattı.

"HASBİHAL ETTİLER"

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı nezaretinde yapıldığı için herkese 'merhaba' dediler. Hoş geldiniz, iyi bayramlar dediler. Hasbihal ettiler, çalışmaların nasıl gittiği vs. konuşuldu. Emine Hanım ile hasbihal ettiler. Özel bir şey konuşulmadı" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu

"SAMİMİ FOTOĞRAF VERDİLER" YORUMLARI

Ağıralioğlu, "Erdoğan ve Akşener'in samimi bir fotoğraf verdikleri" yorumları için ise "Eskiden tanışıyorlar, 30 yıllık hukukları var. Milli bayramda siyasi kavga olacak hali yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon vermişti. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kısa sohbetine ilişkin basına yansıyan fotoğraf dikkat çekmişti.